Davant els efectes, cada vegada més visibles, que comportarà el canvi climàtic per a la Terra, bona part de la comunitat científica considera que el futur passa per Mart, un planeta sobre el qual cada vegada se'n saben més coses. La descoberta de Mart es planteja com un pas endavant de la humanitat, per aprofitar-ne els recursos, per aconseguir que les investigacions dels científics tinguin un retorn a la Terra, però mai com a pla B que substitueixi una Terra devastada per la crisi climàtica. Davant d'aquesta realitat, TV3 dedicarà la nit d'aquest dimarts al planeta vermell.

A les 22.05 h, el programa Sense ficció estrenarà Viatjar a Mart. Salvar la Terra, una producció dirigida per Albert Elfa, que explora la vella fantasia d’aconseguir presència humana al planeta vermell. Una presència que els científics preveuen possible als anys vint o trenta d’aquest segle. De moment, tres missions internacionals no tripulades ja hi treballen amb l’objectiu d’explorar la vida al planeta vermell per salvar la Terra.

Tot seguit, a les 23.20 h, el mateix Albert Elfa, al costat d'Ester Bertran, presentaran l’especial Sense ficció o ciència-ficció? des de les pistes i instal·lacions de l’aeroport de Lleida-Alguaire. El programa recordarà com ha viscut la humanitat el mite marcià, actualitzarà les investigacions i els ginys que treballen a Mart, analitzarà la missió xinesa Tianwen-1, donarà a conèixer el pla per convertir Alguaire en un hub tecnològic espacial.