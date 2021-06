La nova campanya d'estiu d'Estrella Damm, 'Amor a primera vista', promou la sostenibilitat com a manera de viure, amb una història protagonitzada per Mario Casas, Mireia Oriol i Joan Amargós.

Els diàlegs es presenten en vers, com si fos una obra de teatre, per destacar que la cultura també és fonamental en la manera de viure, segons informa la companyia cervesera.

Aquesta història, com en les campanyes anteriors, manté com a fil conductor l'emergència ecològica al mar Mediterrani i la necessitat de revertir-la.

Dirigida pel menorquí Ian Pons Jewell i amb Oriol Villar com a director creatiu, l'escenari és Menorca: la Cala en Turqueta i el Teatre Principal de Maó.

El repartiment encapçalat per Casas, Oriol i Amargós el completen Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong, Daniel Ibáñez i Rigoberta Bandini, que també és l'autora de 'A ver qué pasa', la cançó que posa ritme a la peça.

Segons WWF, el plàstic suposa el 95% de residus que suren al Mediterrani, mar que acumula l'1% de l'aigua del món i el 7% dels microplàstics globals.

Estrella Damm ha fet en els últims anys diversos projectes d'embalatge ecosostenible: en l'últim any ha substituït les anelles de plàstic per cartó 100% biodegradable LatCub, així com els plàstics decorats dels seus packs de llaunes, també substituïts per cartó, i amb tot això ha reduït més de 359 tones de plàstic a l'any.

Tot proveïdor de paper i cartó d'Estrella Damm té certificats PEFC i FSC; i les seves llaunes van ser al març pioneres en les certificacions ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard i Chain of Custody Standard.