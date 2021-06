Disney + ha traçat un ambiciós pla per omplir el seu catàleg amb produccions originals fidels a la seva filosofía. A banda dels projectes relacionats amb l’univers Star Wars, la companyia treballa en diversos spin-off basats en alguns dels seus grans èxits a la gran pantalla. Un d’aquests projectes serà la sèrie musical que protagonitzaran Gastón i LeFou, dos dels personatges sorgits de la pel·lícula d’acció real de La Bella y la Bestia, estrenada als cinemes el 2017. La plataforma acaba de donar llum verda al projecte que comptarà amb una primera temporada de vuit episodis.

Segons ha donat a conèixer Disney, la sèrie comptarà amb els mateixos actors de la pel·licula, amb Luke Evans donant vida al malvat Gastón i Josh Gad a Lefou. A la parella protagonista s’hi sumarà Briana Middleton que interpretarà el paper de Tilly, la germanastra de Lefou. La sèrie, que es començarà a rodar la primavera de l’any que ve, narrarà els successos de l'inesperat trio, que s'enfrontaran als secrets del seu passat.

A la trama d'aquesta nova producció no hi faltaran el romanç, la comèdia i la música, que tindrà un gran paper en la producció. De fet, Alan Menken, un dels compositors més aclamats de Disney, serà l'encarregat de realitzar la banda sonora d'aquesta preqüela, que ha estat desenvolupada per Gad, Edward Kitsis i Adam Horowitz.