La plataforma Disney + ha posat data a l’estrena de The Beatles: Get Back, una sèrie documental dirigida pel cineasta Peter Jackon que ressegueix els últims temps del quartet de Liverpool. Serà el 25 de novembre quan s’emetrà el primer dels tres episodis d’aquesta producció, que inclou material inèdit, i que es basa en les imatges enregistrades el 1969 per Michael Lindsay-Hogg, les sessions de gravació de Let it be i el mític concert que la banda va oferir al terrat de l’edifici Savile Row a Londres. Els altres dos episodis es podran gaudir a la plataforma, de forma consecutiva, els dies 26 i 27 de novembre.

En declaracions al portal Deadline, el director de films com la trilogia d'El Senyor dels Anells, va assegurar fa unes setmanes que The Beatles: Get Back "tracta la història dels quatre integrants del grup com a amics i com a individus" afegint que el resultat final és "una història de fragilitats humanes i d'una associació divina". Entre altres moments, la producció inclou diverses bromes dels integrants del quartet davant les càmeres, amb un especial protagonisme de Ringo, John i Paul amb una hilarant versió improvisada del tema Two Of Us.

El film, produït per Clare Olssen i Jonathan Clyde, compta amb el suport de Paul McCartney, Ringo Starr, la vídua de Lennon, Yoko Ono, l'última parella de George Harrison, Olivia i tots els seus hereus.