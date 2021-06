Els seguidors del F.C. Barcelona, i els aficionats al futbol en general, fa molts anys que consideren a Leo Messi un geni amb la pilota. L’estrella argentina s’ha convertit per a molts en el millor jugador de tots els temps, eclipsant per alguns altres il·lustres noms com el de Diego Armando Maradona, Kubala, Romario o Rivaldo. Però el que aquest jugador nascut el 24 de juny de 1987 a la ciutat de Rosario fa amb la pilota als peus es pot considerar art? El músic i divulgador Ramon Gener intenta respondre a aquesta pregunta amb Messi, el desè art, el documental que repassa els moments culminants, els gols, els títols i les jugades de tota la carrera de Messi al Barça com a professional i que TV3 estrena aquest dimarts a la nit, a les 22.05 h.

Entrenadors com Pep Guardiola, Luis Enrique Martínez o Ernesto Valverde, excompanys del Barça com Xavi Hernández, Ronaldinho, Andrés Iniesta o Luis Suárez i rivals que l’han patit a la gespa com Fabio Capello o Rio Ferdinand, a més de Jorge Valdano com a expert en el futbol argentí, ofereixen la seva visió sobre quin és el valor real de la forma de jugar de l’estrella blaugrana, coincidint tots ells, en que es tracta d’un jugador irrepetible.

Gener arrenca al MNAC de Barcelona on troba exposat un objecte inusual en un museu: les botes de Messi. A partir d’aquí vincularà la carrera del futbolista amb la precocitat de Mozart, el talent de Picasso, la universalitat de Gaudí o el pes de la responsabilitat artística de Beethoven. Parlarà de la relació mestre-alumne de Ronaldinho i Messi comparant-la amb la que tenien Verrocchio i Leonardo da Vinci, farà un paral·lelisme entre el rol que tenia Messi al Barça de Guardiola i el que poden tenir els solistes en una orquestra simfònica i acabarà el seu viatge al Camp Nou.

Messi, el desè art inclou peces artístiques creades expressament per al programa. La ballarina Sol Picó, executa una coreografia entre cactus per emular el famós gol de Messi contra el Getafe . L’artista plàstica Andrea Michaelsson (Btoy) pinta un mural urbà en una pista de futbol del Raval. L’actor argentí Joaquín Daniel interpreta un monòleg sobre Messi i l’Orquestra Simfònica del Vallès tocarà peces de Verdi i Wagner, dos compositors coetanis i que rivalitzaven d’alguna manera com ho han fet durant anys Leo Messi i Cristiano Ronaldo.