L’Acadèmia d’Arts i Ciències de la Televisió nord-americana ha decidit que des d’aquest any, en les nominacions als premis Emmy, cada nominat podrà decidir si vol ser designat com a «intèrpret» en comptes d’«actor» o «actriu». No obstant, l’Acadèmia de Televisió vol deixar clar que no es tracta d’un canvi de nomenclatura i que continuarà utilitzant actor, actriu, actor de repartiment i actriu de repartiment per classificar els seus nominats, tot i que a partir d’aquesta edició inclourà també «intèrpret» («performer», en anglès) sense especificar el gènere, segons ha explicat la revista Variety.

La decisió de l’organització es produeix després que l’estrella de Billions, Asia Kate Dillon, qüestionés públicament l’ús de categories de gènere per als actors en els premis Emmy el 2017, cosa que semblava excloure aquells que s’identificaven com a persones no binàries, com és el cas de Dillon. D’altra banda, l’Acadèmia de Televisió també ha anunciat que qualsevol documental que es postuli per als premis Oscar i que es projecti en el lloc web de l’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematogràfiques «es considerarà una pel·lícula de cine i, per tant, no podrà optar a ser elegida en els Emmy».

Festival de Sant Sebastià

Els canvis en els premis Emmy coincideixen amb una important novetat que s’estrenarà a Espanya en la pròxima edició del Festival de Sant Sebastià. El certamen, que enguany celebrarà la seva edició 69, ha anunciat la supressió de la distinció de gènere en el premi a l'actuació i la seva substitució per les Conchas de Plata a la millor interpretació, tant principal com de repartiment, que en ambdós casos es podrà concedir ex-aequo.

L'anunci el va fer dimarts el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, en el tradicional acte de presentació dels cartells de la propera edició, que se celebrarà del 17 al 25 de setembre. El Zinemaldia, que enguany comptarà amb l’actriu nord-americana Sigourney Weaver com a principal protagonista, es prepara per a una cita que s'espera que sigui presencial en totes les seves seccions, encara que alguns canvis causats de la pandèmia de la covid-19 «han arribat per quedar-se», com les activitats d'indústria, que tindran un format mixt.