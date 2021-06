Paz Padilla fa anys que és una de les cares habituals de Telecinco. Va començar el seu periple a la cadena com a humorista, però el 2009 la van fitxar com a presentadora de Sálvame l'any 2009 i des de llavors ha participat en nombrosos espais de la cadena. Dijous passat 24 va revelar en una entrevista amb Bertín Osborne a En mi casa o en la tuya la seva intenció d'abandonar la televisió.

Aquest any ha estat el pitjor per a Paz Padilla, marcat per la mort del seu marit i la de la seva mare amb quatre mesos de diferència. Després va arribar la garrotada professional quan la van acomiadar de Got Talent.

La presentadora travessa el pitjor moment de la seva vida: al febrer de 2020 va perdre a la seva mare, amb qui mantenia un vincle molt fort, però la seva major desgràcia va arribar el passat 18 de juliol quan va quedar vídua. El seu marit, Juan Vidal, a qui considerava el pilar de la seva vida i el seu principal suport moria a causa d'un tumor cerebral que li van detectar el 2019.

La parella va iniciar la seva relació durant la seva joventut i va durar 14 anys, però la carrera professional de tots dos els va separar. Vint anys després van tornar a trobar-se i van reprendre la seva relació sentimental i es van casar. Paz Padilla i Juan Vidal sempre van voler mantenir la seva relació fora dels focus, però la desaparició del seu marit va esfondrar a la presentadora que, ensorrada, no va poder evitar fer públics els seus sentiments.

La presentadora va revelar a Bertín Osborne al programa En mi casa o en la tuya que tenia pensat retirar-se de la televisió. Estava al costat dels seus germans a la seva localitat natal, la gaditana Zahara dels Atunes.

Bertín Osborne els va preguntar si s'havien adaptat a la fama de Paz Padilla i ells van confessar ser els "més crítics amb això". Després d'aquest moment la còmica va declarar: "Jo em retiraré aviat. Dos programes més i em retiro".