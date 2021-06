Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, el canal Cosmo estrena aquest dilluns a la nit, a les 22.30 h, 17 minutos con Nora, un curtmetratge centrat en els drets de la comunitat LQTBIQ i en concret els que afecten les persones transgènere.

Amb aquest film, dirigit per Imanol Ruíz de Lara i protagonitzat per Isak Férriz i Álex Silleras, el canal vol posar en valor els "drets fonamentals de persones que encara avui pateixen desigualtat anacrònica i sistemàtica en la nostra societat, i que no persegueixen cap privilegi, sinó simplement ser tractades amb igualtat". El curtmetratge és el resultat de l’aliança entre Cosmo i la productora madrilenya La Costa.

Coincidint amb l'estrena del curtmetratge, el canal Cosmo també ha produït una sèrie de reportatges que volen oferir als espectadors una visió "completa i didàctica" sobre els problemes, la manca de visibilitat i la discriminació que pateix el col·lectiu trans, la part menys visible del col·lectiu LGTBIQ.