Després d'una llarga espera, per fi arriben els primers festivals d'estiu a Catalunya. El Vida de Vilanova i la Geltrú, el Canet Rock de Canet de Mar i el Cruïlla de Barcelona suposen una prova de foc en aquest llarg camí que, des de fa pocs mesos, la societat ha iniciat per recuperar la normalitat. Per prendre el pol a la música en directe, l'emissora iCat de Catalunya Ràdio desplegarà els seus equips des d'aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú i Canet de Mar, i la setmana vinent al Parc del Fòrum de Barcelona.

El programa Independents, amb Josep Martín, es desplaçarà divendres 2 de juliol al Vida Festival i els dies 8 i 9 al Cruïlla Barcelona per viure de prop aquests dos esdeveniments, amb entrevistes a l’organització i els artistes. De la seva banda, Juliana Canet, Marta Montaner i Joan Grivé d’'Adolescents iCat, seran al peu de l’escenari de la cita més jove, el Canet Rock, que tindrà lloc dissabte al municipi del Maresme, mentre que Kids, l’espai que condueix David Its Me i Gerry Querry Berry, també s’instal·laran dissabte al Canet Rock i oferiran una retransmissió a través d'Instagram Live a partir de les 20 h.