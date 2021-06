Des de 2004, Polònia és un dels 27 països de la Unió Europa i, com a estat membre, hauria d'assumir una sèrie de condicions i requisits: entre ells el respecte als drets humans i el compliment de les normes bàsiques de la democràcia. No obstant això, sota el comandament del primer ministre Mateusz Morawiecki, del partit ultraconservador Llei i Justícia, Polònia permet que al menys cent ciutats, províncies i autonomies, fet que suposa un terç de país, s'hagin declarat «espais lliures d'influència LGTBI».

Jon Sistiaga s’endinsa de ple en aquest territori en l’especial Polonia: ¿Zona libre de LGTBI?, que aquest dimecres a la nit s’estrena al canal #0 de Movistar +. El periodista basc realitza en aquest reportatge un viatge d'immersió a un país dividit en dues zones: d'una banda la urbanita i europeista i per un altre la rural i ultracatòlica.

Polònia, és un país homòfob o té un govern homòfob? Per intentar oferir resposta a aquestes preguntes i altres, Sistiaga parlarà amb personatges com Jan Alninak, regidor ultracatòlic de Krasnik, Pawel Jablonsky, Ministre d'Exteriors, Elzbieta Podlesna, activista condemnada per pintar una verge amb un arc de Sant Martí, Bart Staseski, fotògraf i activista, Kristof Bosak, líder de la formació ultradretana Confederació o Maciej Stasinsky, periodista de Gazeta Wiborska.

El reportatge és una producció de Movistar + en col·laboració amb La Caña Brothers.