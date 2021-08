"Ni hi és ni se l'espera". Així de contundent s'ha expressat Televisió Espanyola, en declaracions recollides pel portal Bluper, sobre el presumpte fitxatge de Rafael Santandreu per la cadena pública. Segons va publicar ell mateix fa uns dies a les xarxes socials, el psicòleg i escriptor s'havia d'incorporar aquest dilluns al programa La hora de La 1 com a nou col·laborador. La noticia de fitxatge d'un dels grans defensors de la coneguda com a "psicologia positiva" i autor de llibres d'èxit com Les ulleres de la felicitat o Sense por, va generar una allau de crítiques, sobretot a les xarxes socials, tot recordant que ha pronunciat frases com que "la depressió, per exemple, te la provoques tu amb el teu diàleg intern, encara que no te n'adonis. Costa molt deprimir-se: només si t'esforces molt ho aconseguiràs" o que "Hitler era una persona per qui hem de tenir acceptació incondicional i llançar-li amor".

"Qui va dir que a Madrid no hi ha platja? Tenia raó, però no comptava amb mi! Amb la meva secció de psicologia, s'estarà millor que a Formentera" assegura en la publicació del psicòleg, format a la Universitat de Barcelona i especialitzat en els llibres d'autoajuda. Santandreu, que també ha tractat a diversos famosos com Paz Padilla o Pilar Rubio entre d'altres, no va aparèixer aquest dilluns al magazín matinal de Televisió Espanyola, que estrenava temporada amb Igor Gómez al capdavant. La cadena pública tampoc havia anunciat oficialment la seva incorporació.

Santandreu també va protagonitzar, el gener de 2017, una polèmica amb Andreu Buenafuente, al seu programa Late Motiv de Movistar +. El presentador català va fer públic en directe que l'escriptor i psicòleg li havia passat prèviament una llista amb totes les preguntes que li havia de fer.