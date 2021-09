El canal Cosmo estrena aquest dilluns 6 de setembre a la nit Pretty Hard Cases, una reeixida comèdia que gira al voltant de dues dones de més de quaranta anys que exerceixen de detectives a la ciutat de Toronto, al Canadà. Sam i Kelly són les millors detectius de les seves respectives unitats. Per això quan les seves investigacions xoquen, el començament de la seva relació no augura res de bo. Mentre Sam intenta desmantellar una altra banda per afegir-la a la seva impressionant historial, Kelly acaba de tornar d'una exitosa operació encoberta i ara està decidida a treure les drogues de la seva comunitat. En una trobada casual durant una operació fallida, les dues policies s'adonen que van després del mateix objectiu. I després de discutir qui hauria de quedar-se amb el cas, reconeixen que juntes tenen moltes més possibilitats d'acabar amb l'esmunyedissa banda dels Stockwood.

Creada per Tassie Cameron (Mary Kills People, Rookie Blue) i Sherry White (Frontera, The Catch), Pretty Hard Cases navega entre la comèdia policíaca, el thriller criminal i el drama familiar explicant la història de dues dones que superen la quarantena i que, no només es recolzen i es complementen per donar caça als delinqüents més perillosos, sinó que, a més, tenen un càrrec de responsabilitat destacat. Aquesta producció de NBCUniversal International Studios va debutar el 2021 a la televisió pública canadenca, CBC, i va ser lloada per la crítica per utilitzar les convencions del gènere, com la parella de policies completament diferents que han de treballar junts, i la seva capacitat per subvertir-les, abordant qüestions com el masclisme, les desigualtats socials o la diversitat racial. Tot això en una sèrie policíaca concebuda quan va esclatar el moviment Black Lives Matter i gravada en plena pandèmia de la Covid-19.