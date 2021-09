Després de diverses setmanes escalfant motors amb petits avançaments del que ens oferirà la nova edició de 'MasterChef Celebrity 6', aquesta nit s'estrena a les 22.10 h a TVE un dels shows més famosos de la pantalla petita. Per fi! Un primer programa en el qual els nostres famosos s'aniran coneixent i buscaran a la seva mitja taronja per fer una cuina solidària en l'incomparable marc del Real Alcázar de Segovia després de sobrevolar la ciutat castellana en globus aerostàtic.

David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete i Julian Iantzi són els protagonistes d'aquesta nova edició que -pel que ens hem assabentat- pot convertir-se en la més esbojarrada de la història, amb moments tan inoblidables com els que en el seu dia van protagonitzar en la seva participació a 'Masterchef' personalitats de la talla de Tamara Falcó, Ana Obregón, Carmen Lomana, Antonia Dell'atte o Boris Izaguirre.

Després d'escollir a la seva «ànima bessona» en el concurs, cada aspirant haurà de preparar un plat amb els aliments escollits pel seu company i preparar un menú segovià d'avantguarda per a 150 persones en el qual no faltaran plats típics com sopa de mongetes de La Granja, papada de porc ibèric de Guijuelo o rotllets de garrí fregit de Segòvia. Un menú dissenyat pel xef segovià Óscar Velasco que portarà pel carrer de l'amargor a més d'un aspirant a xef. Un debut complicat al qual assistiran dos dels subcampions del show, Cayetana Guillén-Cuervo i Félix Gómez, -de 'MasterChef Celebrity 1' i 'MasterChef Celebrity 4' respectivament - per intentar donar-lis un cop de mà. Superaran el repte?

Per si no fos prou, en la segona part del primer programa veurem com els concursants tindran que elaborar plats d'alta cuina pensats per als més grans de la casa -amb productes equilibrats, sabors tradicionals, rics en vitamines i fàcils de mastegar i digerir- utilitzant certs electrodomèstics que els seus companys escolliran per ells. Així, veurem a Terelu, a David Bustamante o a Victoria Abril intentant sortint-se'n amb un processador d'aliments, una màquina per deshidratar, un centrifugador de laboratori o una pipa de fumar professional per preparar un menú adequat i deliciós per a la tercera edat. Ho aconseguiran? Ben aviat la resposta!