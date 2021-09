TV3 ha obert el procés de selecció per trobar els actors i actrius amateurs que participaran a El llop, un nou talent show conduït per Àngel Llàcer i que s’estrenarà a principis de l’any que ve. Segons ha informat la cadena pública, el nou format mostrarà com es prepara des de zero la representació de l’obra teatral “Terra baixa” i acabarà amb una gira per tot Catalunya.

“El llop” va ser un dels 25 projectes audiovisuals seleccionats a la crida conjunta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Departament de Cultura de la Generalitat, que té com a objectiu, entre altres temàtiques, el foment de la producció audiovisual de programes d’entreteniment basats en continguts culturals, així com la reactivació del teixit empresarial del sector audiovisual.

El procés de selecció és el tret de sortida d'un format a cavall entre el concurs, el reality i la divulgació cultural, que posarà de relleu la importància de les companyies teatrals amateurs Catalunya. Al mateix temps, el programa reivindicarà el paper d’Àngel Guimerà, de la seva obra “Terra baixa” i de les companyies que l’han representat al llarg de la història, segons assenyala TV3 en el mateix comunicat.