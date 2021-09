Aquest dilluns va arrancar la sisena edició de 'Masterchef Celebrity', que en la seva primera entrega va comptar amb la primera expulsió: la cantant Tamara no va superar la prova d'eliminació en presentar un filet que no va convèncer els jutges. Quan aquests li van donar la valoració, l'artista no va poder reprimir el plor i va acabar confessant davant les càmeres que la pandèmia ha afectat la seva economia. «No m'ho perdonaré en la vida perquè és un error a la meva família molt gran. Tinc quatre nens i vull que estiguin orgullosos de mi i es decebran», va expressar entre llàgrimes. Els jutges van intentar calmar-la com van poder: «Una vida d'orgull no se la carrega un filet», li va dir Jordi. Tot i això, Tamara va deixar anar, murmurant: «És que no puc explicar-ho tot...».

Ja en els totals a càmera, la cantant va parlar del que estava vivint: «Vinc d'un any molt complicat». «El meu home té dos negocis, estan tancats. Fa un any que no puc fer concerts i tenim quatre nens per mantenir», va dir l'artista, que encara no coneixia la decisió definitiva del jurat. «Mai he sigut una dona pretensiosa. Sóc una dona normal, senzilla, de casa meva. Haig de portar el pa a casa meva. La meva situació és complexa. Amb quatre nens, és molt difícil de mantenir», va dir l'artista molt emocionada.