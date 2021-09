Després de molts intents fallits i nombroses nominacions sense premi, Netflix va regnar per fi als Emmy gràcies a «The Crown» i «The Queen's Gambit», que li van donar aquest diumenge els guardons de millor sèrie dramàtica i millor sèrie limitada (minisèrie), respectivament. El gegant digital mai s'havia emportat un dels grans premis -millor drama, millor comèdia o millor sèrie limitada- de la cerimònia més important de la televisió. Però la passada nit va canviar la seva sort gràcies a les elegants intrigues de la corona britànica a «The Crown» i al sorprenent fenomen d'escacs de «The Queen's Gambit» amb la llatina Anya Taylor-Joy com a protagonista.

La 73 edició dels Emmy va certificar el canvi estructural que afronta la pantalla petita, cada vegada més orientada a l'«streaming» i els serveis digitals en lloc de la televisió tradicional. Així, una altra plataforma com Apple TV+, que no té ni dos anys de vida, es va anotar una gran victòria amb el guardó de millor comèdia per a l'amable i molt tendra mirada al futbol de «Ted Lasso». La creu va ser per a Disney+, que es va presentar amb potents bases com «The Mandalorian» i «WandaVision» però que no va poder emportar-se a casa cap dels guardons més destacats.

Unint els premis que es van lliurar als Creative Arts Emmy, unes cerimònies prèvies a la gran gala d'aquesta matinada i en la qual es revelen els reconeixements tècnics i altres estatuetes d'apartats molt específics, Netflix va ser de llarg la màxima guanyadora dels Emmy amb 44 distincions seguida a molta distància per HBO i HBO Max, amb 19 entre ambdues. «The Crown» i «The Queen's Gambit» van arrodonir la festa de Netflix en compartir l'honor de ser la sèrie més guardonada amb 11 estatuetes per cap.

Un cicló des de Buckingham

«The Crown» va passar com un autèntic cicló per aquesta gala i es va anotar els set Emmy dedicats a les sèries dramàtiques. Així, a més del premi de millor drama, «The Crown» va fer ple en aconseguir també els reconeixements de millor actriu (Olivia Colman), millor actor (Josh O'Connor), millor actriu de repartiment (Gillian Anderson), millor actor de repartiment (Tobias Menzies), millor direcció (Jessica Hobbs) i millor guió (Peter Morgan). «Quin encantador final per al viatge més extraordinari», va dir Satisfan, que després d'arrasar com la reina Isabel II en la ficció ja ha donat el relleu en aquest paper a Imelda Staunton per als futurs episodis de «The Crown». «Em va encantar cada segon d'estar en aquesta sèrie i estic desitjant veure el que succeeix després», va afegir.

Escac i mat en l'últim minut

L'Emmy de millor sèrie limitada, que també inclou sèries antològiques i pel·lícules televisives, era l'estatueta més disputada amb aspirants d'un nivell esplèndid com «Mare of Easttown», «I May Destroy You», «The Underground Railroad» o «WandaVision». La vetllada semblava encaminada a una victòria de «Mare of Easttown» després dels seus triomfs en els premis d'interpretació, però finalment «The Queen's Gambit» es va quedar amb aquest Emmy i també amb el de millor direcció de sèrie limitada. Sobre l'escenari, William Horberg, productor executiu de «The Queen's Gambit», va rendir tribut a Anya Taylor-Joy pel seu brillant paper de la jugadora d'escacs prodigi Beth Harmon. «Vas inspirar a una generació de noies a adonar-se que el patriarcat no té defensa enfront de les nostres reines», va afirmar.

Malgrat la decepció en l'últim segon, l'aclamada «Mare of Easttown» de HBO no se'n va anar ni molt menys de buit. Kate Winslet, impressionant en el seu retrat d'una policia d'una zona rural de Pennsilvània (els EUA), va aconseguir el premi de millor actriu dramàtica mentre que els seus companys Evan Peters i Julianne Nicholson es van emportar els reconeixements de millor actor i actriu de repartiment, respectivament. Winslet va homenatjar els responsables de «Mare of Easttown» per haver creat en la televisió a «una dona imperfecta de mitjana edat i una mare que comet errors». «Aquesta dècada ha de ser sobre les dones secundant-se les unes a les altres», va defensar. A més, Ewan McGregor va guanyar el premi al millor actor per «Halston» i Michaela Coel va aconseguir el reconeixement de millor guió per «I May Destroy You».

Futbol per a la vida

En uns mesos marcats per la tristesa i l'angoixa per culpa de la pandèmia, les bones intencions i la dolçor de «Ted Lasso» van conquerir el públic gràcies a un entrenador amb pocs coneixements de futbol però amb una habilitat enorme per a guanyar-se el cor de tots. Jason Sudeikis, l'ànima de «Ted Lasso», va obtenir el premi al millor actor d'una comèdia i va resumir en el seu discurs el secret d'aquest inesperat èxit d'Apple TV+. «Aquesta sèrie va sobre la família, sobre els professors i mentors, i sobre els companys d'equip. I jo no seria aquí sense aquestes tres coses», va afirmar. A més, Hannah Waddingham i Brett Goldstein, també de «Ted Lasso», van guanyar els premis d'interpretació secundària.

L'èxit de «Ted Lasso» no va eclipsar a una altra de les comèdies de la temporada, «Hacks», que va aconseguir els Emmy de millor actriu (Jean Smart), millor direcció i millor guió. En aquesta cerimònia dels Emmy, que es va celebrar a Los Angeles (els EUA) amb un aforament reduït pel coronavirus, també es va colar la versió televisiva de «Hamilton» del llatí Lin-Manuel Miranda, que es va coronar com a millor especial de varietats pregravat.