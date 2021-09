El Jutjat social número 42 de Madrid ha dictaminat que l'acomiadament d'Antonio David Flores és "nul per vulneració del seu dret fonamental a l'honor", segons ha confirmat a aquest diari la defensa del demandant, el despatx de la Corunya Talín Ferreiro. La jutgessa considera que la productora per a la qual Antonio David Flores prestava els seus serveis, La Fàbrica de la Tele, va voler treure "rèdit empresarial" de comunicar l'acomiadament al seu treballador en directe, en el programa Sálvame, "reservant-se l'exclusiva" i no mitjançant una carta d'acomiadament. La Fábrica de la Tele és la mateixa empresa que va produir el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el qual, en diversos episodis, Rocío Carrasco explicava la seva versió dels anys que va passar amb la seva exparella i en els quals el titllava de maltractador.

La jutgessa entén que, en conèixer el contingut del documental, l'empresa podria haver rescindit la relació laboral amb Antonio David Flores abans i no fer-ho just el dia després de la primera emissió i que aquest moviment respon a una estratègia "no sols per a poder omplir els continguts previs dels programes a l'emissió del documental sinó per a garantir-se l'exclusivitat de les declaracions d'Antonio David després d'aquesta emissió". La magistrada considera que, "davant la pèrdua d'aquesta oportunitat, a conseqüència de la rellevància social i mediàtica que van tenir els dos primers episodis del documental, l'empresa va decidir fer espectacle del seu acomiadament, encara que això passés per vulnerar el dret a l'honor del seu treballador". Malgrat el relat de Carrasco, no consten sentències condemnatòries contra Antonio David Flores per violència masclista.

En compliment de la sentència, La Fábrica de la Tele ha d'abonar a Flores els salaris que va deixar de percebre fins avui en la que el contracte temporal que unia al tertulià i a la productora, uns 32.000 euros, així com una indemnització de 50.000 euros pels danys ocasionats en haver vulnerat el seu dret a l'honor, tal com avança El Mundo." És en la pàgina 14 de la sentència on la jutge enlletgeix el modus operandi de la Fábrica de la Tele quan afirma que «de la mateixa manera que se li havia manat un correu per a desconvocar-lo podia haver-se-li remès un altre correu notificant-li l'extinció de la relació laboral (...) o haver mantingut amb ell una conversa telefònica prèvia a l'emissió del programa»", detalla aquest diairo.

De moment es desconeix si Antonio David tornarà al seu lloc de treball a televisió o quines mesures prendrà la Fábrica de la Tele davant aquesta decisió. Rocío Carrasco i les seves confessions en la seva sèrie documental revelant el calvari que havia viscut en el seu matrimoni i posterior separació d'Antonio David Flores, i el maltractament que va motivar la fi de la seva relació amb la seva filla Rocío Flores, ha estat un dels temes dels quals més hem parlat en els últims mesos.

Ara, quan la filla de Rocío Jurado ultima la segona part de la seva docuserie - en la qual revelarà el motiu del seu distanciament amb la família Mohedano i de José Ortega Cano -, Rocío Flores ha reprès la seva feina de col·laboradora televisiva intentant mantenir-se al marge de la polèmica, i Antonio David continua pràcticament desaparegut del mapa, acabem de conèixer que el seu retrobament ja té data.

Així ho han revelat en 'El programa d'Ana Rosa', revelant que Rocío Carrasco es veurà les cares amb la seva filla i amb el seu exmarit en els jutjats de Alcobendas el pròxim 23 de maig de 2022. Aquest dia, els tres i Fidel Albiac hauran d'acudir a declarar per la demanda que la filla de 'La més gran' va interposar contra el pare dels seus fills per vulnerar el seu honor i la seva intimitat per una exclusiva concedida per Antonio David l'any 2016.