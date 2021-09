El Mimolet de Girona, el The Main de Vidreres, el Mas Solà de Santa Coloma de Farners i Can Bufí de Llagostera seran els quatre restaurants que competiran, aquest dimecres a la nit a TV3, per ser reconegut com el millor restaurant de cuina creativa de la província de Girona dins el programa Joc de cartes. El concurs gastronòmic conduït per Marc Ribas estrena cinquena temporada amb novetats com una nova categoria puntuable -tots els restaurants serviran vins de DO catalanes als àpats i els comensals n’hauran de valorar la qualitat, la temperatura, l’emmagatzematge i el maridatge-, i lliuraments temàtics centrats en els productes locals. La producció s’ha adaptat als protocols recomanats per les autoritats sanitàries per la Covid-19, sense restar dinamisme i competitivitat al concurs entre els restauradors catalans, segons informa la CCMA en un comunicat.

En el primer episodi de la temporada, el programa visitarà el Mimolet, situat al bell mig del barri vell de Girona. El seu propietari, Xavier Garcia, obrirà les portes de casa seva per oferir una degustació dels plats més creatius de la seva cuina. Després aniran a The Main, a Vidreres, on la seva encarregada i xef, Vanessa Pijuan, mirarà de demostrar que la cuina creativa i els restaurants de carretera no estan renyits. El Mas Solà, a Santa Coloma de Farners, acollirà el tercer àpat, i el seu propietari, el polifacètic Xavier Bruset, mirarà de conquerir els comensals amb els plats que s’elaboren a la seva cuina. Per acabar, marxaran fins a Llagostera per visitar Can Bufí, un restaurant dins d’una masia que tot just comença a caminar de la mà del seu jove cap de cuina i propietari, Pol Casadevall. El guanyador del programa s’endurà el premi de 5.000 euros.

Al llarg d'aquesta cinquena temporada, el reeixit format produït per TV3 en col·laboració amb Magnòlia també buscarà els millors fogons de la Garrotxa, tastarà el millor esmorzar de forquilla del Vallès, passejarà pel Montserratí per trobar-hi el millor restaurant amb història, s'endinsarà en la millor cuina de l’Empordà i comptarà amb episodi estrictament protagonitzat per dones cuineres, amb l'objectiu, segons el comunicat, de "prestigiar el paper femení a les cuines professionals".