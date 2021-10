Té 26 anys i resideix a Blanes, encara que tota la seva família viu a Gàmbia. Fama és graduat en INEF, té com a filosofia de vida «ser feliç tant sí com no» i molt aviat serà un dels tretze protagonistes d’Insiders, el primer reality produït a Espanya per Netflix, que arribarà a la plataforma a partir del 21 d’octubre. El servei de continguts a streaming ha revelat finalment els noms i la procedència dels concursants que prendran part en un format conduït per l’actriu i cantant Najwa Nimri que vol recuperar l’essència del reality show.

Un total de set dones i sis homes d’edats compreses entre els 21 i els 35 anys seran els protagonistes d’un format que parteix d’un punt de partida sorprenent: els concursants creien estar en la fase final d’un càsting per entrar en un misteriós programa, però el que no sabien és que ja eren dins. Prèviament, Netflix havia realitzat una crida massiva per a totes aquelles persones que volguessin participar en la seva nova aposta, però en cap moment va revelar la mecànica ni cap altra detall del programa. El guanyador de la primera edició del format s’endurà un premi de 100.000 euros. A més de Fama, els altres participants del format provenen de Madrid, Canàries, Barcelona, Eivissa, Màlaga, Chipiona, València i Cuba.