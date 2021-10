Ha començat a Barcelona el rodatge de la sèrie 'Ser o no ser', protagonitzada per un adolescent trans que intepreta el jove actor trans Ander Puig, en el que suposa el seu debut davant les càmeres. En el repartiment juvenil debuta el cantant Lion. L'elenc es completa amb Anna Alarcón i compta amb la col·laboració especial d'Emma Vilarasau. Creada per Coral Cruz i dirigida per Marta Pahissa, la sèrie, una comèdia dramàtica juvenil ambientada en una classe de batxillerat escènic. La ficció l'ha produïda RTVE en col·laboració amb Big Bang Media, companyia de The Mediapro Studio, i s'emetrà a Playz, el canal digital jove de la corporació estatal.

'Ser o no ser' explica la història d'en Joel, un adolescent trans de 16 anys que somia en convertir-se en un gran intèrpret, alhora que s'enfronta amb els reptes emocionals de la seva estrenada transició.

El repartiment juvenil es completa amb Júlia Gibert, Berta Galo i cares noves com la d'Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduardo Torres i Anna Bernal. Vilarasau torna a l'audiovisual després de quasi una dècada dedicada exclusivament al teatre per fer el paper d'una professora d'interpretació. Anna Alarcón és la mare del protagonista.

Des de l'inici del projecte i al llarg de tot el procés de preproducció, l'equip de la sèrie ha comptat amb l'assessorament professional de dos membres del col·lectiu trans, el sociòleg Miquel Missé i l'educador Damian Díaz. Ambdós han estat presents en moments claus com la fase de documentació i escriptura de la sèrie o la convocatòria del càsting del protagonista, segons indiquen els responsables de la producció.

Finalment, els mateixos impulsors indiquen que 'Ser o no ser' és una sèrie "naturalista" que aborda "sense prejudicis" un tema "de gran actualitat" i aporta "llum" sobre les vivències d'un col·lectiu "desconegut per a molts o mal entès per a d'altres".