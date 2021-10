Tothom que hagi vist la primera temporada de 'El juego del calamar' s'ho haurà preguntat en algun moment. On és la recòndita illa on es desenvolupen els jocs? On porten als protagonistes a jugar-se el tipus?

Pot ser que l'usuari de Tik Tok @thegoogleearthguy hagi trobat la resposta. Buscant entre les illes del nord-est de Corea del Sud un territori que Google Maps assenyala com "Seungbong-ri 승봉리" s'assembla molt a la forma de l'illa de la popular sèrie de Netflix.

Més real és la ciutat on està rodada la sèrie, Daejeon. L'estació de metro on el reclutador capta a un dels protagonistes perquè participi en el joc, el mercat on treballa la mare d'un altre dels personatges... Aquí pots recórrer la ciutat en la qual es va rodar la sèrie coreana ‘El Juego del Calamar’, el nou èxit de Netflix.