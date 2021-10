Netflix ha anunciat una pujada de preus generalitzada des d'aquest mateix mes d'octubre, tant per a nous usuaris, com per als que ja disposen del servei. La plataforma puja el cost en dos de les seves tarifes entre un i dos euros, però no afegeix serveis ni millora les prestacions en cap d'elles.

La pujada es produeix més de dos anys després de l'últim ajustament de preus, al juny de 2019, i no afecta al 'Pla Bàsic', que es manté en 7,99€ al mes. Si que suposa un increment en el 'Pla Estàndard', que passa de 11,99€ a 12,99€, un augment del 8,3%. També puja el 'Pla Premium', que creix de 15,99€ a 17,99€ mensuals, un 12,5% més del que es pagava fins ara. Totes elles mantenen les característiques de les quals disposaven fins ara.

Aquest anunci, que es produeix a dues setmanes del desembarcament a Espanya de HBO Max, dimarts que ve 26 d'octubre, és efectiva per a nous usuaris des d'aquest dilluns 11 d'octubre. Per als qui ja eren subscriptors dels serveis de Netflix, se'ls informarà des del dia 18 d'octubre per correu electrònic de les noves tarifes i de quan se'ls cobrarà l'increment.