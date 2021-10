Demi Lovato acaba d’estrenar una sèrie documental sobre extraterrestres als EUA. Es diu ‘Unidentified with Demi Lovato’, en la qual costat del seu millor amic, Matthew Scott Montgomery, i la seva germana, Dallas Lovato, investiga la presència d’aquests éssers i d’ovnis a la Terra. L’exactriu de Disney, que fa poc va revelar que s’identificava amb el gènere binari, ha confessat que des de petita ha cregut en l’existència d’éssers d’altres planetes, fins al punt que creu que cridar-los «alienígenes» és «despectiu».

La sèrie, disponible de moment a la plataforma Peacock i només als EUA, consta de quatre capítols en els quals l’actriu i cantant, de 29 anys, intenta desentranyar els misteris al voltant dels marcians. Lovato assegura que és una «creient» dels ovnis des que té ús de raó, i que la sèrie intenta allunyar-se de les representacions negatives dels extraterrestres.

Segons la protagonista del documental Dancing with the devil en què va tenir l’«oportunitat de dir la veritat» (els seus problemes d’addicció i trastorns alimentaris des de la seva etapa d’estrella infantil), els éssers d’un altre planeta no pretenen fer mal als humans. «Realment crec que si hi hagués alguna cosa allà fora que volgués fer-nos això, ja hauria passat. També crec que si hi ha civilitzacions que tenen consciència en altres dimensions, el que els ha donat la tecnologia per poder viatjar per l’espai, crec que no busquen més que trobades i interaccions pacífiques. Perquè, com vaig dir, si volien que marxem, haguéssim marxat fa molt de temps!», argumenta l’artista, que també ha fet la següent sorprenent petició: «Crec que hem de deixar de cridar-los ‘alien ‘, perquè aquest és un terme despectiu per a qualsevol cosa. Per això m’agrada anomenar E.T., és un petit detall».