El programa "Sense Ficció" de TV3 estrena aquest vespre el documental Montseny, la tragèdia enterrada, sobre l'accident aeri que va tenir lloc al massís del Montseny l'any 1970. El documental, que s'emet a les 10.05 del vespre, reconstrueix la tragèdia amb testimonis i familiars de les víctimes.

El 3 de juliol del 1970, un avió Comet IV de la companyia britànica Dan Air procedent de Manchester i amb destinació a Barcelona, es va estavellar al Montseny per causes que encara avui es desconeixen. Hi van morir els 105 passatgers i els 7 tripulants. Al lloc dels fets, un monòlit recorda a les víctimes, com ho fa el memorial que hi ha al cementiri d'Arbúcies, amb els noms de totes les víctimes al costat de la fossa comuna on van ser enterrades, davant de la dificultat per a la identificació dels cossos.