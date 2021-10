Netflix va anunciar aquest dimarts uns beneficis que dupliquen els aconseguits en el mateix període de l'any passat, impulsats per la millor estrena de la seva història, la sèrie sud-coreana 'Squid game' (El juego del calamar). La companyia nord-americana va guanyar 4.508 milions de dòlars nets entre gener i setembre del 2021, més del doble dels 2.219 milions registrats durant el mateix període de l'any passat. L'empresa amb seu a Los Gatos (Califòrnia, EUA) va facturar durant els nou primers mesos de l'any 21.988 milions de dòlars, per sobre dels 18.351 milions dels mateixos mesos de l'exercici anterior. Per la seva banda, els accionistes de l'empresa es van embutxacar entre gener i setembre 10,18 dòlars per títol, també més del doble dels 5,04 dòlars guanyats l'any passat.

La plataforma compta en l'actualitat amb 213,5 milions de subscriptors de pagament a tot el món, un 9,4% més dels que tenia fa un any. Les regions del món amb més nombre de clients i en què més creix la firma d'entreteniment són els Estats Units i el Canadà (74 milions de subscriptors i un creixement interanual del 10%) i la regió formada per Europa, Orient Mitjà i Àfrica (70,5 milions i un creixement del 7%). Al mercat llatinoamericà, la firma de Los Gatos registra 39 milions de clients i un creixement interanual del 8%, mentre que a la regió Àsia-Pacífic compta únicament amb 30,05 milions de subscriptors i va experimentar un creixement del 4%.

Segons van indicar des de la mateixa empresa, el programa que més els ha ajudat a disparar les xifres d'audiència durant els últims mesos és 'El juego del calamar', una producció sud-coreana estrenada el 17 de setembre. La trama d''El juego del calamar' arrenca amb el protagonista Seong Gi-hun, un home endeutat que és contactat pels organitzadors d'una competició que podria suposar la solució a tots els seus problemes. Allà, es trobarà amb 455 persones de diferent classe social, totes amb els mateixos números vermells, disposades a lluitar a vida o mort per un premi milionari.

'El juego del calamar' és la millor estrena de la història de la plataforma, ja que suma 142 milions d'espectadors en les primeres quatre setmanes d'emissió i és la sèrie més vista en 94 països, inclosos els Estats Units. Tanmateix, davant les dades d'audiència de Netflix és recomanable anar amb peus de plom, ja que el mètode que utilitza la plataforma per definir un visionament resulta molt controvertit: n'hi ha prou que un abonat vegi un contingut concret durant dos minuts perquè es comptabilitzi com a espectador. La companyia porta amb absolut secretisme tot el referent a les seves audiències, que no estan auditades per una empresa externa, com acostumen a fer des de fa anys les cadenes de televisió tradicionals. Netflix també va destacar la producció espanyola 'La casa de papel' com a exemple de continguts que no estan rodats en anglès i que poden funcionar a tot arreu mitjançant subtitulació i doblatge.

En la presentació dels seus comptes, la firma va incloure una estimació de la quota que li correspon en la totalitat del mercat televisiu nord-americà (incloent-hi la televisió convencional i el cable). D'acord amb aquesta estimació, amb un 6% del total de consum televisiu, Netflix és la primera companyia de 'streaming' del país, empatada amb el popular portal de vídeos YouTube (propietat de Google). En conjunt, i sempre segons els càlculs de Netflix, l''streaming' ja suposa el 28% de tot el consum de televisió als EUA, davant el 38% del cable i el 26% de les retransmissions convencionals. Els comptes presentats per Netflix no van convèncer els inversors a Wall Street i les accions de la companyia perdien un 1,12%, fins als 631 dòlars per títol, en les operacions electròniques posteriors al tancament dels parquets novaiorquesos.