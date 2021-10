L'èxit de 'El juego del calamar' continua imparable i no tan sols a la plataforma de Netflix. El boom de la sèrie fa que tot el relacionat amb la mateixa s'acabi convertint en or. Els fans de la sèrie busquen fer-se amb la vestimenta dels personatges, l'idioma, conèixer tots els personatges, les seves curiositats... saber fins al mínim detall. I això ha fet un usuari de TikTok. Després de veure tots els capítols de la sèrie, @thegoogleearthguy ha descobert com és la ubicació exacta de l'illa en la qual es practiquen els famosos jocs infantils i ha volgut compartir-ho amb els seus seguidors a través d'un vídeo en aquesta xarxa social. El que més crida l'atenció dels fans és que Google Maps ha col·locat diversos indicatius en els llocs relacionats amb la sèrie.

El lloc en el qual es troba l'illa és a la costa de Corea del Sud anomenada 'Seungbon-ri', una illa situada a la Mar Groga, molt petita i que a simple vista no té res especialment cridaner però, que només pel fet de formar part de la majoria de la trama, pot fer que els fanàtics vulguin anar-hi per fotografiar-se i conèixer de prop els secrets d'uns dels escenaris d'enregistrament més reeixit dels últims temps.

Tot i que els jocs en els quals participen els protagonistes de la sèrie no es van gravar en aquesta ubicació sinó en un estudi d'enregistrament, tot indica que aquest paratge natural i verge es convertirà molt aviat en un lloc de peregrinació per als fans.