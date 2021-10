«Caminos de la Música» és un viatge musical que recorre diferents ciutats en què es posa de manifest el talent espanyol amb la participació dels millors músics, compositors i orquestres del país, a més de visitar els impressionants temples de la música d’Espanya. La seva missió és apropar la música al gran públic, una aposta per la cultura i l’educació. Marta Moll de Alba, creadora i guionista de «Caminos de la Música» assenyala que «la nostra cultura és el que realment ens fa únics i el que ens uneix com a societat. En la sèrie posem de manifest els valors de la música, tan units a l’essència de l’ésser humà».

Prensa Ibérica Audiovisual ha arribat a un acord amb l’operador de telecomunicacions Orange per a la producció d’aquesta sèrie de gènere documental que s’emetrà en exclusiva a través d’Orange TV. L’estrena de la sèrie serà aquest dissabte 23 d’octubre en prime time. Conscients de l’interès creixent de l’audiència per aquest gènere audiovisual, les dues companyies segellen una aliança que enforteix la seva aposta per aquest tipus de continguts.

«Treballem actualment en diverses produccions en un ecosistema en què el consum audiovisual ha experimentat un creixement sense precedents, prioritzem la qualitat i responem a l’interès dels espectadors. Anar de la mà d’Orange TV com a plataforma de referència és una garantia», assegura Adrián Ivorra, director general audiovisual de Prensa Ibèrica i productor executiu de la sèrie «Caminos de la Música». Per la seva banda, Ignacio García-Legaz director d’Orange TV considera que «aquest acord contribueix a posicionar a Orange TV com una de les més completes plataformes de continguts audiovisuals que es distingeix per la gran qualitat i varietat de la seva oferta. En aquest sentit, l’acord amb Prensa Ibérica Audiovisual és una garantia d’èxit».

En l’estrena de la sèrie s’emetran dos capítols. Inicia la seva travessia a la ciutat de Barcelona, visitant un dels llocs més emblemàtics de la ciutat comtal: el Palau de la Música Catalana. Allí rep el programa al seu director, Joan Oller; hi haurà un diàleg amb el violagambista i director d’orquestra Jordi Savall, i les càmeres entren també a l’arxiu d’Alicia de Larrocha, una de les pianistes més importants del segle XX.

En el capítol de Madrid de «Caminos de la Música» es fa un viatge en el temps fins a l’època de Goya i Boccherini. A la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la institució artística més antiga d’Espanya, hi haurà una trobada amb el seu director Tomás Marco, compositor rellevant, i l’historiador d’art Javier Blas Benito; al Museu Cerralbo hi haurà un diàleg amb el Quartet Quiroga i el programa s’endinsarà en un taller de lutieria de la mà de lutier Jorge Pozas, que compta amb una de les col·leccions més importants d’Europa d’instruments del segle XVIII.

Amb dos milions de lectors en paper (EGM) i més de 230.000 exemplars diaris (OJD), Prensa Ibérica és líder en audiència i difusió en diverses autonomies i compta amb un creixent posicionament en suport digital. A internet, les publicacions del grup arriben als 27,5 milions de visitants únics i superen els 575 milions de pàgines vistes al mes (Comscore).

Orange TV és la plataforma de televisió de l’operador de telecomunicacions Orange. L’àmplia i variada oferta de continguts audiovisuals gaudeixen en l’actualitat 681.000 subscriptors a Espanya, mentre que Prensa Ibèrica és el grup editorial líder de la informació regional a Espanya, amb 25 diaris impresos i digitals en dotze comunitats autònomes, diverses revistes canals de televisió i produeix també, a través de diverses productores, programes per a diverses televisions autonòmiques.