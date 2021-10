La companyia WarnerMedia, propietària d’HBO, vol rodar una sèrie en forma de preqüela de The Sopranos, considerada per a gran part de la crítica com una de les millors ficcions televisives de la història. La consellera delegada (CEO) de Warner Mitjana, Ann Sarnoff, va deixar intuir en una entrevista amb el portal Deadline que estan negociant aquesta idea amb el creador de la sèrie original, David Chase.

«Estem parlant amb David (Chase) sobre una nova sèrie, relacionada amb The Sopranos que s’emetria a través d’HBO Max», va dir l’executiva. Chase ha explicat en nombroses entrevistes que continuar amb The Sopranos però només per imaginar possibles preqüeles, com ja va fer amb el llargmetratge The Many Saints Of Newark. La pel·lícula, estrenada fa unes setmanes als cinemes i a HBO Max, explica la infància i adolescència de Tony Soprano, el protagonista de la sèrie.

Segons sembla, la companyia va quedar «fascinada» amb el resultat de la cinta i està interessada a presentar noves ficcions relacionades amb la trama. No obstant això, el mes passat el mateix Chase va dir en una entrevista amb l’agència Efe que només volia treballar per a la gran pantalla i no tenia intenció de tornar al món de la televisió.

The Many Saints of Newark va fracassar en la seva estrena als cinemes dels Estats Units amb només 5 milions de dòlars recaptats, tot i que es va llançar també per televisió a través de la plataforma HBO Max i sembla que allà si que ha renovat l’interès per la mítica sèrie. «Ha elevat el nombre de visualitzacions de la franquícia completa de The Sopranos» ha explicat Sarnoff.

Estrenada al canal HBO el 1999, The Sopranos narra la història de Tony Soprano, paper al qual interpretava el ja desaparegut actor James Gandolfini, un líder de la màfia de Nova Jersey que s’enfronta a diverses dificultats tant en el seu entorn familiar com en l’organització criminal que dirigeix. La sèrie es va convertir en tot un fenomen mundial en les seves cinc temporades.