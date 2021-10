TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 23 h, Labanda sonora. Una proposta d’entreteniment en la qual l’actor Ivan Labanda conduirà un cotxe al qual pujaran artistes reconeguts del panorama català i que cantaran grans èxits de la memòria col·lectiva. Els primers convidats seran els membres del grup Els Amics de les Arts, que mostraran la seva admiració per bandes britàniques com Coldplay i Queen tot entonant el clàssic Bohemian Rhapsody. També compartiran trajecte amb Labanda Suu i Lildami, que no dubtaran a cantar conjuntament Caminando por la vida de Melendi. Finalment, el cantant Joan Dausà sorprendrà als espectadors versionant a Perales, Camilo Sesto i Laura Pausini.