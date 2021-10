El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) analitzarà d’ofici el polèmic esquetx del programa Bricoheroes presentat per Jair Domínguez i en Peyu. El Consell avaluarà el contingut, però també els àmbits de difusió. L’humorista osonenc va acusar TV3 de censurar un acudit «per estalviar-se problemes polítics» i va penjar a Twitter una part del fragment retirat, en què es posa a la pell d’un suposat milionari i demana una fel·lació de la reina Letícia.

De la seva banda, el Govern català va defensar ahir que els mitjans de comunicació públics han d’emparar la llibertat d’expressió però que també s’ha de fer «compatible» la lluita contra el masclisme i altres expressions que denigrin col·lectius». Així es va manifestar la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa a Palau, posterior al Consell Executiu. Tot i que la pregunta era sobre Bricoheroes, Plaja no va voler valorar la polèmica. La portaveu va fer, doncs, una reflexió genèrica sobre els mitjans de comunicació públics.

Sanchis nega la censura

El director de TV3 Vicent Sanchis va defensar ahir que mai s’ha eliminat cap contingut de la televisió pública sobre la monarquia. En una entrevista a El món a RAC1, Sanchis va carregar contra les acusacions de censura d’alguns diputats de Junts pel polèmic gag. El màxim responsable de la cadena pública catalana va titllar de «lamentables» aquestes acusasions que, al seu parer, impliquen «no conèixer ni la seva trajectòria ni la de la cadena».

El periodista va explicar que en el cas del gag de Bricoheroes, el problema no era la referència a la reina o a la princesa, sinó que era un comentari ofensiu contra les dones. «Si en Peyu diu una barbaritat sobre el rei, entra dins de la crítica a la institució. Ara, si dius el nom d’una dona i després hi apareix la filla, doncs no», assegura. Per Sanchis, aquest tipus d’humor no és tolerable com ho era fa 30 anys i per moltes persones resulta insuportable perquè atempta contra un col·lectiu «constantment agredit».