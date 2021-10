Filmin i el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei tornen enguany a treballar junts. La plataforma catalana acollirà la 40a edició del certamen, que se celebrarà entre demà i el 21 de novembre, oferint més de 50 llargmetratges recents sense estrena comercial al nostre país.

La programació està dividida en set blocs temàtics: Videodrome: Think, amb propostes que fan pensar més enllà de la por; Videodrome: Extreme, amb les obres més salvatges i radicals del gènere; Videodrome: Obscure, amb títols que exploren la foscor de la condició humana; Remember, amb grans èxits de la darrera dècada inèdits al nostre país; Documentals, amb onze llargmetratges que viatgen a les entranyes del cinema de terror; la mostra no competitiva de curtmetratges; i dues sessions amb els millors curts dels darrers 20 anys.

Segons informa la plataforma, tots els films (excepte el documental Scream, Queen! My Nightmare on Elm Street) estaran disponibles en streaming sense cost afegit per als seus subscriptors.