Succession tindrà continuïtat a HBO Max. La plataforma d'entreteniment ha informat en una nota de premsa que ha renovat per una quarta temporada la sèrie protagonitzada per Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook i Kieran Culkin, entre d'altres, encara que sense desvetllar una data aproximada d'estrena. "Amb cada temporada de Succession, Jesse Armstrong (el seu creador) ha seguit superant les nostres expectatives més salvatges, apropant-nos més al santuari més íntim de la família Roy amb un enginy, humanitat i precisió indelebles. Aquesta temporada, sens dubte, no és una excepció, i no podríem estar més emocionats per tot el que ens espera la temporada que ve", assegura Francesca Orsi, vicepresidenta executiva de programació d'HBO.

Als seus capítols, la ficció explora temes de poder i dinàmiques familiars a través dels ulls del patriarca Logan Roy (Brian Cox) i els seus quatre fills adults, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) i Connor (Alan Ruck). La segona temporada de la sèrie va guanyar un total de set premis Emmy, inclosa millor sèrie dramàtica.

En la seva tercera temporada, que es va estrenar el passat 18 d'octubre, Logan lluita per mantenir i assegurar aliances familiars, polítiques i financeres després de l'emboscada que li va estendre el seu fill Kendall. Després de la decisió impulsiva de Kendall d'exposar els escàndols sonors de l'empresa, a la família Roy només li queda observar com serà el seu futur. Les tensions augmenten a mesura que una amarga batalla corporativa amenaça d'esdevenir una guerra civil familiar, amb la família Roy transitant la imminent pregunta de qui prendrà el control en un món post Logan.

Segons afirma la plataforma en aquesta nota de premsa, l'estrena de la tercera temporada de la sèrie dramàtica va atraure més de 1.4 milions d'espectadors a totes les plataformes, marcant un nou rècord i la millor nit d'estrena de qualsevol sèrie d'HBO Original des del llançament de HBO Max a escala mundial.