Com va ocórrer fa 40 anys amb la irrupció dels culebrots llatinoamericans, Espanya viu des de fa tres anys una febre per les sèries turques. La irrupció el 2018 de l’exitosa ficció Fatmagül a la nostra televisió va desencadenar aquesta «passió turca» que continua en els nostres dies, i que rebenta les audiències a les cadenes generalistes espanyoles als seus diferents canals, principalment a Antena 3 (Mujer, Mi hija) i en menor mesura a Mediaset (Love is in the air). Fins al punt que ha trobat el seu buit inclús a TV3, amb Germans.

Però el que proposa el servei de streaming Kanal D Drama, que després del seu pas pels Estats Units i Llatinoamèrica acaba d’arribar a Espanya, és ficció turca doblada al 100% a l’espanyol (neutre). Un total de 4.000 hores de programació, amb quatre títols que s’emeten diàriament de dilluns a divendres i 19 més que es poden veure d’una tirada (Fatmagül, Las mil y una noches, Más allá de las nubes, entre d’altres).

La nova app, que no necessita subscripció a una operadora de pagament, pot ser descarregada de l’Apple App Store i Google Play per a dispositius mòbils i tauletes habilitades per a reproducció via Chromecast, i aviat també a Roku, Amazon TV i televisors intel·ligents Samsung. La tarifa del servei és de 3,99 euros al mes.