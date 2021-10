Una nova sèrie creada per Aitor Gabilondo (Patria) i una docusèrie sobre el cas de Marta del Castillo seran algunes de les novetats que Netflix presentarà durant els propers mesos i que van ser confirmades ahir en un esdeveniment en què la plataforma va fer un avenç de la seva propera programació. El silencio és el títol del thriller de Gabilondo que arribarà en els propers mesos a la plataforma, que ahir va confirmar també l’imminent estrena, el 5 de novembre, de ¿Dónde está Marta?, el true crime dirigit per Paula Cons que analitza un dels casos criminals més paradigmàtics i insòlits ocorreguts a Espanya.

La plataforma va aprofitar l’esdeveniment per confirmar a més que Valeria, l’èxit d’adaptació de les novel·les d’Elisabet Benavent, tindrà una tercera temporada que posarà fi a la saga. També va anunciar la producció de nou contingut com Smiley, una comèdia basada en l’obra de teatre del mateix títol de Guillem Clua produïda per Minoria Absoluta, o la pel·lícula Infiesto, escrita i dirigida per Patxi Amezcua, protagonitzada per Isak Férriz i Iria del Río i produïda per Vaca Films. També s’està produint la pel·lícula Nowhere, dirigida per Albert Pintó, protagonitzada per Anna Castillo i produïda per Miguel Ruz, que succeeix en un futur proper i tracta sobre una jove embarassada que escapa del seu país amagada en un contenidor a bord d’un vaixell de càrrega.

La plataforma també vol seguir apostant pel gènere dating show i els propers mesos estrenarà ¿A quién le gusta mi follower?, un espai presentat per Luján Argüelles, que comptarà a més amb la participació especial de Jedet, Aroyitt i Jonan Wiergo. A l’esdeveniment celebrat ahir a Madrid es donar també nous detalls de projectes ja anunciats com el repartiment de Hasta el cielo, l’adaptació de la pel·lícula de Daniel Calparsoro, ficció que estarà protagonitzada per Luis Tosar, Àsia Ortega, Álvaro Rico, Àsia Ortega Leiva Alana Porra , Patricia Vico, Ayax Pedrosa, Dollar Selmouni, Richard Holmes i Carmen Sánchez.