L’hora d’emissió de MasterChef es troba des de fa anys entre les principals reivindicacions dels espectadors de Televisió Espanyola, que es queixen principalment que les emissions acabin passades la 1 de la matinada. Si bé en un principi la direcció de la cadena pública va anunciar que la solució seria avançar la seva emissió a través de la seva plataforma digital, a sembla que està disposada a estudiar altres opcions. La Corporació es planteja avançar l’emissió del reeixit talent show culinari abans del Telediario 2 de La 1 i reprendre-la just després de l’espai informatiu.

Aquesta mesura la va confirmar ahir José Manuel Pérez Tornero, president de RTVE, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats. Per Tornero, és importar no oferir «el desenllaç» a través de la plataforma digital abans que els espectadors que segueixen l’emissió en directe el puguin veure. Amb tot des la cadena encara estan treballant en aquesta opció en el marc del compromís adoptat fa uns anys per la conciliació dels espectadors