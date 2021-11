La presentadora Ana Rosa Quintana, de 65 anys, ha anunciat aquest dimarts que pateix càncer de mama i deixarà temporalment el programa de televisió que dirigeix cada matí. «Fa ja gairebé dos anys vaig començar a explicar a aquesta hora, en aquest racó, tot el que passava cada dia amb la pandèmia. Un relat de por i incertesa que ens ha canviat la vida a tots. Pocs matins he pogut parlar d'esperança, ara amb el drama de La Palma, impotent davant la feresa d'un volcà que no respecta ni passat ni futur», ha començat dient en l'inici de 'El Programa de Ana Rosa'. «Avui per primera vegada parlaré de mi. La setmana passada ha estat estranya i molt intensa, me n'he anat dues vegades abans d'acabar el programa, he faltat el divendres. Normalment, i excepte vacances no he faltat a la meva cita amb vosaltres ni tan sols quan la covid aguaitava per totes les cantonades i ens confinaven a casa. Estic tan agraïda a tots els que ens heu portat aquí 17 anys que crec que haig de compartir amb tots els que m'heu fet tan feliç aquests anys el més important i dur que m'ha passat a la vida».

Así ha sido el momento en el que Ana Rosa Quintana ha anunciado que deja por un tiempo la televisión para dedicarse a ella misma y curar el Carcinoma que le han detectado en una mama.



Vuelve prontito, @AnaRosaQ. Te echaremos de menos pero sabemos que volverás, y pronto 💗💗💗 pic.twitter.com/NKo4VoRO36 — Diego (@diegobferrandez) 2 de noviembre de 2021

«Vaig començar aquest programa quan els meus fills tenien poc més d'un mes i han passat moltes coses, algunes meravelloses, la majoria, i també disgustos perquè això és la vida. Avui haig d'acomiadar-me per una temporada, espero que no sigui molt llarga, m'han detectat un carcinoma en una mama, afortunadament està localitzat i no hi ha metàstasi, però requereix un tractament intens que em mantindrà allunyada d'aquest plató i aquests companys, que també són la meva família». «Estic tranquil·la, confio en els meus metges i sóc una afortunada per tenir tant d'amor al voltant. Espero que tot tingui un final feliç. Afortunadament, la recerca i la medicina han avançat molt en el càncer de mama. Vull recordar a totes les dones la importància de no deixar passar una revisió. Si no tingués un treball tan exposat i de tant d'estrès probablement podria continuar compartint cada matí amb vosaltres, però em permetreu que per una vegada a la vida em dediqui a mi i a la meva família». «Sé que em curaré i que m'espera un camí complicat, com coneixen moltes dones valentes. Faré una vida el més normal possible i continuaré treballant darrere de les càmeres i en la productora, això és un sot, una prova. Vosaltres sou també part de la meva família, gràcies de cor per tot el que m'heu donat fins ara, i espero que continueu donant als meus companys. Ells són l'ànima d'aquest programa. Ens veiem aviat. Fins ara», ha finalitzat abans de deixar a càrrec del programa a Ana Terradillos, Patricia Pardo i Joaquín Prat.