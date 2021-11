«'Juan Pilila. Su pilila es la más larga de las pililas. Si te hace falta hacer algo, él con ella podrá. La hace girar con timidez y salva el mundo con rapidez'». Aquesta és la descriptiva melodia que sona a 'Juan Pilila' ('John Dillermand' en la seva versió original), una sèrie danesa d'animació destinada al públic infantil que va generar una gran controvèrsia al seu país d'origen i que aquest divendres 5 de novembre arriba a Espanya de la mà de la plataforma Filmin. La polèmica va venir generada pel fet de donar protagonisme a un personatge que es caracteritza per tenir «el penis més llarg del món», «un membre llarguíssim i descontrolat», en una sèrie recomanada per a nens d'entre 4 i 8 anys. Aquest home bigotut, que viu amb la seva besàvia en una bonica casa amb jardí d'un veïnat acomodat i va vestit amb un banyador de ratlles vermelles i blanques que recorda els dels forçuts de les fires, és víctima de les malifetes del seu rebel membre. Representat com una corda dels mateixos colors que el seu banyador, el seu penis s'atreveix a robar, destrossar semàfors, empastifar parets, confiscar gelats als nens, fer trampes en una competició i ficar-se en una baralla. La seva relació és gairebé com la del Doctor Jekyll i Mister Hyde.

Com 'Pingu' i 'Bob el manetes'

Però el protagonista també treu partit dels seus desmesurats atributs per arreglar totes les barrabassades que provoca, tal com s'aprecia en els 20 capítols de cinc minuts de durada que componen aquesta sèrie que utilitza la tècnica d'animació de 'stop motion' (a l'estil de 'Pingu', 'Bob el manetes' i 'La oveja Shaun') per donar moviment als personatges. Així, per exemple, Juan Pilila es converteix en un heroi quan salva un nadó de ser atropellat i protegeix uns nens de l'atac d'un lleó gràcies a l'extensió i l'extraordinària agilitat del seu penis. I el seu do resulta d'allò més pràctic en tasques quotidianes, com quan ha de tallar la gespa o passejar els gossos dels veïns.

El debat no va trigar a sortir a la palestra, entre els que defensaven la sèrie pel seu valor pedagògic i els que la consideraven de mal gust. «És el programa més repugnant i menys apropiat per als nens en una cadena especialitzada en molt temps», va criticar una internauta en l'estrena de la sèrie a la televisió pública danesa, que es va saldar, en canvi, amb un rotund èxit d'audiència. «No crec que veure les parts genitals dels homes adults s'hagi de transformar en una cosa comuna per als nens. ¿És això el servei públic?», va lamentar llavors el diputat d'extrema dreta Morten Messerchmidt a Facebook.

Psicòlegs infantils

Els creadors i psicòlegs infantils que van participar en l'escriptura del guió van defensar, per la seva banda, el caràcter purament pedagògic de la producció de la corporació pública DR que, a part d'entretenir, ensenyava anatomia als petits. «La sèrie mostra un home impulsiu, que comet errors, tal com ho fan els nens. Però el més important és que Juan Pilila, al final, ho fa bé. Assumeix la responsabilitat de les seves accions», recalcaven. «La sèrie parla sobre ser fidel a un mateix (incloent-hi els defectes). A més, aborda la curiositat dels nens sobre el cos humà: des de les coses més vergonyoses fins a les més divertides», afegia el director de la cadena. «No és fàcil ser diferent», expressa a tall de disculpa el protagonista en un dels episodis, a qui la seva besàvia sol enviar a fer un volt per la ciutat perquè no l'avergonyeixi davant dels seus veïns amb la seva estranya particularitat genital.