Els 'realities' de parelles que es planten en una illa paradisíaca per posar a prova el seu amor o lluitar contra la seva gelosia enganxen. Un diu que no en veurà cap més, i cau tan de morros en la temptació com els seus concursants davant dels solters i solteres que deixen anar per les viles. Si a principis dels 2000, Antena 3 ens sorprenia amb 'Confianza ciega', un programa que llavors ens escandalitzava i ara resulta fins i tot naïf, era Telecinco la que reprenia el format gairebé una dècada després amb 'La isla de las tentaciones' –que dimecres, 10, estrena la seva quarta edició–, en el qual abunden un sexe més explícit i uns concursants amb uns cossos que evidencien el boom de la cirurgia entre un sector concret de joves. Ara és la plataforma de pagament Netflix la que puja al carro dels 'realities' d'amor i banyes amb 'Amor con fianza', una volta de rosca respecte als anteriors, que té al capdavant una mestra de cerimònies, Mónica Naranjo, 'graduada' ja en aquests assumptes ('La isla de las tentaciones 1', 'Mónica y el sexo'). A partir d'aquest dijous, 11, es poden trobar tots els programes a la plataforma.

'Amor con fianza' té un títol que juga amb tres paraules clau: l'amor (el que diuen professar-se les parelles quan arriben), la confiança (una cosa que escasseja) i la fiança, ja que el programa compta amb un pot de 100.000 euros, dels quals se'n van descomptant de 1.000 en 1.000 cada vegada que un dels membres diu una mentida. I difícil no fer-ho davant de la teva parella. Amb la qual cosa se'ls presenta el dilema de la pasta o la parella: «I el bonic de la història és que impera l'amor, impera la parella», diu Naranjo en una arrencada de romanticisme. Però no és aquest el sentiment que més flota per les viles dels concursants, a qui al principi se'ls distribueix entre les dues finques, barrejats els membres de les parelles (no les noies en una i els nois, en una altra). I allà, per acabar-ho d'adobar, els deixen anar guapos i guapes temptadors o un atractiu ex portat del passat que farà trontollar els seus principis. Tot i que el mal rotllo comença abans: quan els passen la pel·lícula del pas de la seva parella per l'Eye Detect (detector de mentides que analitza les alteracions involuntàries a l'ull perquè no diu la veritat). I es comprova que «la mentida resta i la veritat, suma», com explica Naranjo. «Tot i que la veritat, en alguns casos, sobretot els emocionals, també resta», adverteix.

Perquè, és clar, quan la teva parella t'ha dit que no t'ha sigut infidel amb algú, i a més de desaparèixer una quantitat del pot resulta que això no és cert –o sigui, que sí que t'ha posat les banyes–, a l'altra part de la parella molt bé no se li posa que diguem. Els 12 concursants que se sotmetran a tan dures proves són Paula i Daniel, Aleix i Mar, Adrián i Laura, Kevin i Katherine, Cristina i Carles i Fran i José (amb la qual cosa per primera vegada es compta amb una parella homosexual). Que, com apunta la presentadora, «no tenen cap vinculació a un mitjà de comunicació», cosa que assegura més autenticitat. Però que donaran molt joc, molt morbo i molt drama, que és, al cap i a la fi, del que es tracta.

'La isla de las tentaciones' rep la seva quarta generació

Després de l'últim invent de Telecinco per reunir les parelles que més èxit havien tingut en altres edicions, 'La última tentación', ara li toca el torn al programa matriu, 'La isla de las tentaciones', que amb la seva quarta temporada porta una nova generació: cinc parelles, sortits alguns de 'MYHYV' o de 'GHVip'. Els components de la cinquena de les parelles, la identitat de les quals es donarà a conèixer en la presentació dels temptadors, han tingut una relació en el passat amb algun dels concursants, la qual cosa generarà incomoditat. Altres novetats seran la inauguració d'una nova i espectacular vila, el fet de poder vetar amb 24 hores d'incomunicació a un solter o soltera, la possibilitat d'activar o no la 'llum de la temptació' (el dispositiu que indica que en l'altra vila hi ha aproximacions perilloses) i el retrobament d'una parella a través del mirall: podran veure's, però no parlar-se.