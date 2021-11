El programa Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.05 h, Les llistes de Trias i Peitx, el Schindler català, un documental que dona a conèixer la història d’un heroi que va salvar milers de persones durant la Guerra Civil Espanyola, l’exili republicà a França i la Segona Guerra Mundial. Una peripècia que s’ha mantingut en l’anonimat fins ara, segons destaca la cadena pública en un comunicat. El documental, dirigit per Mar Llanas, és una producció de TV3 produïda per Lavinia Audiovisual.

A les llistes de Josep Maria Trias i Peitx hi ha centenars de catòlics, burgesos i religiosos perseguits a Catalunya durant la guerra civil, i també -ja acabada- milers d’exiliats republicans, homes i dones fugitius del franquisme i també dels nazis. A tots ells els va salvar amb les seves aventurades gestions. Els uns, salvats de la mort segura a la txeca o en execució sumària; els altres, dels camps de refugiats a l’exili. Salvats, també, uns altres, del retorn a l’Espanya franquista on haurien acabat afusellats. Trias i Peitx va morir en l’anonimat el 1979 i és enterrat a Sant Miquel de Cuixà. De la seva vida, però, encara hi ha molts testimonis, que les autores del documental han entrevistat, i nombrós material que inclou moltes de les seves «llistes».