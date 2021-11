Mediaset ha anunciat que Carlos Sobera i Paz Padilla formaran la parella de presentadors per a les campanades d’any nou, donant la benvinguda al 2022 a tots els canals del grup, excepte Boing. Elpresentador de First Dates i la presentadora de l’espai A simple vista seran donaran la benvinguda al nou any des del municipi de Vejar de la Frontera, a la província de Cadis. Les d’aquest any seran les segones Campanades per a Padilla i Sobera dins del grup Mediaset, encara que les primeres que tots dos presentaran al mateix temps. Sobera i Padilla prenen el relleu a Sandra Barneda i Christian Gálvez, que van donar al benvinguda al 2021.