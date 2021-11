Los Protegidos: el regreso estarà de tornada a la plataforma Atresplayer Premium per Nadal. La temporada completa de la sèrie podrà veure’s al servei en streaming del grup Atresmedia a partir del 12 de desembre. Cada diumenge estarà disponible un nou episodi, segons explica el grup de comunicació en una nota de premsa.

El mes de setembre passat va tenir lloc la preestrena del primer episodi de la ficció. Tres mesos després de l’esmentat esdeveniment, els fans podran descobrir com continua i quin és el desenllaç de la nova història protagonitzada per la família Castillo, composta per un total de quatre episodis.

Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández, Mario Marzo, Daniel Avilés, Gràcia Olayo, Óscar Ladoire i Javier Mendo encapçalen l’elenc de Los Protegidos: El regreso, la continuació de l’exitosa sèrie que va emetre Antena 3 entre el 2010 i el 2013 i que va aconseguir una mitjana de més de 3 milions d’espectadors.

Han passat deu anys des que la família Castillo Rey va tenir un final feliç. Però la vida continua i el pas del temps, la destinació i un succés desconegut que descobrirem durant aquesta nova etapa, van anar separant-los. Ara, una greu amenaça plana sobre ells, cosa que els enfrontarà a una nova i perillosa missió.