TVE va anunciar ahir la parella que presentarà les Campanades 2021. Després d’ampliar el seu lideratge l’any passat davant l’amenaça d’Antena 3, la pública ha decidit apostar per la seguretat amb Anne Igartiburu i Ana Obregón per segon any consecutiu. Amb aquesta retransmissió, Igartiburu sumarà disset campanades consecutives a la cadena. Per a Obregón serà la cinquena vegada des de la Puerta del Sol a La 1, després d’haver-se pres el raïm el 1994 amb Joaquín Prat, el 1995 i el 2004 amb Ramón García i el 2020 amb la presentadora de Corazón. En una nota de premsa, TVE recorda que va acomiadar el 2020 amb 7.029.000 espectadors (33,7%).