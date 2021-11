Leticia Dolera ja va fer que en la seva opera prima com a directora, Requisits per ser una persona normal, l’espectador es plantegés per què ens deixàvem arrossegar pel que la societat havia decidit que havíem d’aconseguir per considerar-nos feliços. L’actriu i realitzadora va tornar a aprofundir en el tema a Vida perfecta, el seu primer títol com a showrunner televisiva, en què presentava tres noies en crisi perquè no s’ajustaven al que s’esperava per a l’estàndard d’una dona adulta. Ara, la directora tanca el viatge d’aquest trident femení amb l’estrena avui a Movistar+ de la segona i última temporada de la sèrie.

La infidelitat, l’amor en temps de Tinder, la masturbació femenina, les dificultats per a la conciliació, les sessions de teràpia, la paternitat quan tens una discapacitat i les amargors de la maternitat són alguns dels temes que van brollant amb naturalitat en aquests sis nous episodis, on la protagonista, la María (Dolera), s’enfronta a una depressió postpart. «En la primera temporada, a la María la deixa la seva parella i es trenca la seva idea de vida perfecta, però li passen tantes coses després que no té temps de passar el dol. I ara, de sobte, es troba amb una maternitat que no és com ella havia planejat», reflexiona la directora sobre l’evolució del seu personatge.

«La María se sent desconnectada del seu fill en un context social i cultural en què el que es comunica entorn de la maternitat és que et canvia la vida per bé, que una bona mare ha d’estar entregada al seu fill i que és gairebé pecat no estimar-lo, quan moltes dones s’hi troben», recalca la creadora, que ha fitxat Lucía Alemany (La inocencia) i Irene Moray (Suc de síndria) per dirigir un episodi cada una. La seva amiga Cris (Celia Freijeiro) i la seva germana Esther (Aixa Villagrán) també tenen els seus propis dilemes. La primera, perquè la relació oberta amb el seu marit (Font García) podria fer aigües i la segona, perquè dubta entre complir la vida ordenada que s’exigeix a una dona que ha arribat als 40 o ser fidel al seu esperit lliure.