Davant la imminent estrena de la segona part d’aquesta temporada final de La casa del papel, que serà el divendres 3 de desembre , Movistar+ i Netflix volen acomiadar la sèrie dels carismàtics atracadors amb una festa grossa creant un canal exclusiu i temporal que des del 23 de novembre i fins al 7 de desembre oferirà continguts per als nombrosos fans. A més, hi ha preparada una sorpresa per al 20 de novembre, al programa La Resistencia de Movistar+, en què David Broncano i el seu equip oferiran més pistes i a les xarxes socials.

Així mateix, «Movistar La Casa de Papel», que es podrà trobar al dial 28 de Movistar+, contindrà els episodis que expliquen el gran cop al Banc d’Espanya, així com continguts addicionals d’aquesta sèrie que s’ha convertit en el símbol global. A més, la plataforma comptarà amb un espai experiencial, en què els seguidors de la sèrie es podran emportar una foto de record, participar en activitats relacionades amb la sèrie, sortejos... Una experiència que els permetrà creure’s per un moment un més de la mundialment famosa banda d’El Professor.