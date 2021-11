El catàleg d’Amazon Prime Video s’incorpora a l’oferta de Movistar+ amb una nova aliança entre les dues plataformes que permetrà que els clients prime de la plataforma de Telefónica podran gaudir també de les pel·lícules, documentals, sèries i programes de Prime Video. Aquest acord se suma als ja establerts amb Netflix, Disney+, Dazn, LaLiga Sports TV, Atresplayer Premium i Mitele.

Movistar+ ha llançat un desplegament progressiu per incorporar els nous títols que conclourà dimecres 24 de novembre i que suposarà la incorporació de títols com Historias para no dormir, G.E.O. Más allá del límite o LOL: Si te ríes, pierdes.