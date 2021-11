HBO Max ha reservat una nova data al seu calendari d’estrenes: el proper 19 de desembre llançarà Sin novedad, l’adaptació espanyola del format australià No activity. Arturo Valls i Carlos Areces encapçalen el repartiment de la comèdia dirigida per Rodrigo Sopeña, que també ha coescrit els episodis amb Álex Mendíbil.

La sèrie segueix dos policies en una vigilància nocturna, dues inspectores que coordinen l’operació des de la centraleta de la comissaria i un parell de delinqüents, tots esperant per «passar a l’acció».

No obstant això, quan en realitat no passa res, comencen a emplenar els silencis amb anècdotes i històries sobre la seva intimitat per acabar exposant pel camí les seves rareses, secrets i veritables personalitats. Aquesta guàrdia nocturna esdevindrà inesperadament el cas més important de les seves vides.

Arturo Valls i Carlos Areces són els policies d’incògnit. Pilar Castro i Adriana Torrebejano es converteixen en les agents de la comissaria, mentre que Toni Acosta i Omar Banana interpreten els delinqüents.

Sebastián Moguilevsky, director general de Warner Bros. ITVP Espanya i Portugal, afirma que des que van començar a treballar en aquest projecte «sabíem que teníem una cosa molt especial entre mans».

«L’humor de Sin novedad resideix en les relacions dels personatges, les interaccions entre ells i les converses aparentment sense sentit que tenen mentre esperen. El secret de la sèrie està en la combinació d’un guió molt potent i un repartiment de còmics fabulós», afegeix.

Miguel Salvat, productor executiu d’HBO Max, apunta que és «una oportunitat perquè els grans noms de la comèdia a Espanya donin curs al seu enorme talent». «Sabem que aquest és un format que ha tingut gran èxit a nivell mundial i ara, a les mans d’alguns dels millors i més brillants talents de la comèdia a Espanya, dins i fora de la pantalla, estic segur que també serà un èxit aquí», admet Salvat.