Aquest 2021 es commemora el 50è aniversari de la mort del violinista i compositor català Joan Manén, i el programa de TV3 Diumenge, concert ofereix una sèrie d’enregistraments en col·laboració amb l’Associació Joan Manén, coincidint amb la commemoració d’aquest aniversari.

Avui a les 12 s’emet el primer dels tres concerts de l’especial. És el que es va fer el 24 de maig d’aquest any a la Sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona, on es va recuperar l’obra Medea, per a rapsoda, orquestra de corda, orgue i piano, basada en un text d’Ambrosi Carrión. Es tracta d’una de les obres «més insòlites i originals» compostes per Manén, segons la cadena Aquest mateix concert inclou la sardana Camprodon, a més d’altres obres de compositors coetanis: Ricard Lamote de Grignon i Eduard Toldrà.

Diumenge, concert també oferirà en dues parts (el 28 de novembre i el 12 de desembre) el concert de cloenda de l’Any Manén, celebrat el 30 de setembre al Palau de la Música Catalana.