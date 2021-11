El periodista Àlex Gutiérrez ha fet una «crítica constructiva» sobre TV3 al seu llibre Objectiu TV3 (Ara Llibres), i tot i que el llibre és una crònica i una «història d’històries», amb un estil molt narratiu, al final proposa una història de TV3 «al darrere de la pantalla». L’autor ha construït el llibre partint d’una setantena d’entrevistes a directius de la cadena, membres del consell d’administració i altres persones de l’entorn.

En aquest sentit, Objectiu TV3 assenyala com la cadena ha estat víctima d’ingerències internes pel fet que al consell de govern sempre hi ha membres promoguts pels partits polítics. «Quan a tu t’ha posat un partit polític, això té un pes», ha lamentat. Aquest mecanisme fa que els membres que governen la casa actuïn «sota sospita», un «pecat original» que s’arrossega fins a l’actualitat.

Per a Gutiérrez, el principal mèrit és haver aconseguit la setantena de persones vinculades a la cadena hagin parlat, que s’hagin tret la cotilla sense fer un discurs institucional i hagin explicat allò que sovint li havien comentat en privat. «Quan estaven exercint no podien parlar i ara ho han fet de manera franca», ha precisat, detallant que al llibre es parla relativament poc de programes i molt dels despatxos que han acabat influint en els programes.

D’altra banda, per a Gutiérrez TV3 és una estructura a favor del català i una manera de defensar-la és «l’exigència» també des de Catalunya. El periodista ha remarcat la necessitat de tenir en compte aquells aspectes que no són responsabilitat d’Espanya, sinó de la mateixa societat catalana, que cal entomar perquè TV3 estigui «blindada» i sigui ferma i sòlida davant les ingerències polítiques.

En retrospectiva, fa deu anys es vivia en una certa «pax romana» i l’espanyolisme del PP no estava en contra que hi hagués una televisió en català i l’acceptava sense posar impediments, però anys més tard, quan va aparèixer una nova forma d’espanyolisme com la de Ciutadans, van sorgir «uns relats diferents» que situaven a TV3 en el seu «punt de mira». Un canvi polític que va ser la palanca del relat públic, que amb «tàctiques maniquees» va aconseguir que TV3 fos un nou pol d’atracció.

Aquesta publicació vol respondre a aquells que molt sovint en fan una defensa acrítica i, d’altra banda, als atacs a la televisió pública catalana «que no respecten les mínimes normes de la justícia». Per al periodista, el llibre té un interès «innegable» per a l’entorn mediàtic, periodístic i polític, tant entre els que la defensen com entre els que l’ataquen.