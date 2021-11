Alberto Chicote, que a més de xef s’ha revelat com un gran comunicador, aparca per ara els restaurants catastròfics de Pesadilla en la cocina i els negocis fraudulents de ¿Te lo vas a comer?, per fer una volta a peu per racons poc transitats i, fins i tot, desconeguts, de la geografia espanyola, que mereixen ser visitats per la seva bellesa i cultura. I no ho fa sol. A cada programa de Fuera de mapa, que consta de 16 episodis, l’acompanyarà un famós amb el qual anirà conversant. Aquesta nit, a les 22.30 h, La Sexta estrena els dos primers programes, protagonitzats per Antonio Resines i Mariló Montero.

Els 16 convidats (17, perquè al primer també hi apareix Karlos Arguiñano) que faran senderisme amb Chicote són, a més de Resines i Montero, les cantants Ana Guerra i Rozalén, els presentadors Roberto Leal, Eva González i Raquel Sánchez Silva, els periodistes Jordi Évole, Mamen Mendizábal, Xavier Sardà i Juan del Val, els dissenyadors Ágatha Ruiz de la Prada i Lorenzo Caprile, l’actor Jorge Sanz, el genet Cayetano Martínez de Irujo i l’esportista Lydia Valentín.

Amb tots ells xerrarà el xef ficat a presentador durant el camí. Perquè, segons adverteix Chicote, aquest no és un programa d’entrevistes, sinó de conversa.