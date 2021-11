Poques setmanes després de la seva estrena, el passat 6 de novembre, Netflix va anunciar ahir que Arcane, la sèrie animada basada en l’univers de League of Legends, tindrà segona temporada. «Bones notícies des de Pitlover: la segona temporada d’Arcane ja està en producció», va assegurar a través de Twitter la plataforma. Ambientada en el món que representa el videojoc homònim, Arcane està produïda per Netflix, Fortiche Productions i Riot Games i combina amb drama, comèdia, acció i aventures. Encara que no s’han facilitat dades oficials, la producció s’ha convertit en un dels grans èxits de la plataforma des de la seva estrena.